Galliani: «Pablo Marì, squadra sotto shock. Chiesto rinvio Monza-Bologna»

Adriano Galliani ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio di Monza Bologna dopo la coltellata subita da Pablo Marì ad Assago.

CHIESTO RINVIO – Queste le parole da parte di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, dopo l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto Pablo Marì, accoltellato alla schiena ieri da un uomo di 46 anni mentre si trovava a fare la spesa in un centro commerciale di Assago. «Il giocatore è stato operato con anestesia totale, c’è poco da dire. Recupero di oltre due mesi, in totale tre mesi. Se non avesse avuto questi muscoli forti alla schiena forse non sarebbe qui. I suoi muscoli forti da atleta hanno frenato il coltello. Incredibile ciò che è successo, la squadra è sotto shock, abbiamo chiesto il rinvio della gara. Pessina piangeva, abbiamo uno spogliatoio coeso e unito. Quando ci è arrivata la notizia: ‘Marì accoltellato’. Pensate quel poverino che è morto, il quale non doveva essere alla cassa a quanto ho sentito».