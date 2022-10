Inter-Sampdoria, mini turnover in casa nerazzurra? I dubbi di Inzaghi

Qualche dubbio da parte di Simone Inzaghi in vista di Inter-Sampdoria, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

BALLOTTAGGI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi pensa a un mini turnover per la partita tra la “sua” Inter e la Sampdoria. In attacco Joaquin Correa si gioca un posto da titolare. Romelu Lukaku invece dovrebbe partire dalla panchina. In difesa ballottaggio tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma attenzione anche Danilo D’Ambrosio che potrebbe avere qualche possibilità. Infine in mediana si candida Kristjan Asllani.

Fonte: Sport.Sky.it