Incredibile a Milano! Pablo Marì del Monza accoltellato insieme ad altre quattro persone

Assurdo quanto successo ad Assago. Secondo quanto riportato da Sky TG 24, a Milano è stato fermato uomo di 46 anni per aver accoltellato cinque persone, tra queste anche il difensore del Monza, Pablo Mari.

AGGRESSIONE – Cinque persone sono rimaste ferite in un’aggressione che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago a Milano. Un uomo di 46 anni, che avrebbe disturbi psichici, è stato fermato dalle Forze dell’ordine. I feriti, di cui tre sono in condizioni sono gravi, sono stati colpiti da un’arma da taglio. Tra di loro c’è anche il calciatore del Monza Pablo Mari. Al momento, non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma è escluso atto terroristico.