Sconcerti sicuro: «Derby con l’Inter? Il Milan certamente giocherà bene»

Mario Sconcerti

Sconcerti non si sbilancia con un pronostico, ma si aspetta un riscatto del Milan domenica nel derby contro l’Inter. Il giornalista, intervenuto a “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, valuta l’avvicinamento alla stracittadina soprattutto da parte rossonera.

TUTTO POSSIBILE – Dopo la sconfitta con lo Spezia il Milan ha perso la vetta della classifica in favore dell’Inter. Per Mario Sconcerti i rossoneri rischiano il crollo, però non scontato: «Si può arrivare quinti? Certamente, però si può anche arrivare secondi o primi. Secondo me la partita di La Spezia è un episodio, una giornata comune dove sono venuti a mancare i due pilastri del centrocampo, Ismael Bennacer e Hakan Çalhanoglu. Questo ha sballato tutta la difesa: sono due giocatori molto importanti e anche molto costanti. Il derby lo puoi vincere o perdere, ma certamente il Milan lo giocherà bene. Sono partite automatiche quelle lì. Il vero campanello d’allarme del Milan, come della Juventus, non è l’ultima partita ma le tre sconfitte nelle ultime sette e nove rispettivamente. Se non fai tre partite senza perdere dove vuoi andare? C’è da capire cosa sono adesso e cosa possono diventare, se sono fragili oppure possono ritirarsi su».