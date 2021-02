Milan-Inter domenica ore 15, perché? La scelta è di settembre, decide la TV

Condividi questo articolo

Milan-Inter si giocherà domenica alle 15, ed è un orario che a molte persone ha fatto storcere il naso. C’è chi si è chiesto perché la stracittadina venga disputata in un orario diurno, anziché di sera, ma la scelta in tal senso era arrivata addirittura da settembre.

CALENDARIO OBBLIGATO – Lo scorso 18 dicembre la Lega Serie A ha ufficializzato Milan-Inter per domenica 21 febbraio alle ore 15 (vedi articolo). Una scelta che, in questi giorni, non sta certo trovando consensi unanimi da parte del pubblico. E, in aggiunta, c’è chi si è spinto oltre parlando di eventuali vantaggi per i nerazzurri, visto che i rossoneri domani alle ore 18.55 saranno impegnati a Belgrado in Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Nessuna dietrologia, né tantomeno volontà di favorire l’una o l’altra squadra. Semplicemente è una scelta dettata, ancora una volta, dalle TV.

IL MOTIVO – Per capire il perché del posizionamento di Milan-Inter alle 15 bisogna tornare al 3 settembre (vedi articolo). DAZN, che trasmetterà la partita, ha scelto il derby di ritorno come suo primo “pick”, ossia una delle venti partite di Serie A che i licenziatari dei diritti audiovisivi (l’altro è Sky, che aveva le prime quattro scelte in assoluto) si spartiscono scegliendo la collocazione. Complici le coppe europee e altri possibili incastri, però, in diverse di queste si è reso necessario indicare più slot orari. Per il derby erano sabato ore 20.45 come principale, domenica ore 12.30 o ore 15 (le tre fasce orarie di DAZN) come riserve. La prima è da scartare: il Milan gioca domani in Europa League. E la seconda, per lo stesso motivo, non era il massimo. Rimaneva quindi solo una scelta, quasi obbligata. Certo, a tanti sarebbe piaciuto avere Milan-Inter di sera, ma per paletti definiti da tempo non era possibile.