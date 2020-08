Sconcerti: “Inter, Conte non un imbroglione. Allegri Ã¨ libero e aspetta”

Sconcerti: “Inter, Conte non un imbroglione. Allegri è libero e aspetta”

L’Inter dopo il percorso in Europa League valuterà la stagione insieme ad Antonio Conte. Mario Sconcerti, noto giornalista italiano, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” su “Maracanà” ha detto la sua riguardo l’attuale tecnico dell’Inter e Massimiliano Allegri.

CONTE E ALLEGRI – Mario Sconcerti su TMW Radio ha detto la sua riguardo la posizione di Antonio Conte all’Inter e Massimiliano Allegri: «Quello di Conte è un contratto di cui si cerca di disfarsi per giusta causa. È una causa che se l’Inter perde, è da 30 milioni. L’altro aspetto che mi lascia dei dubbi è che almeno fino a qualche giorno fa Allegri mi disse che era libero, anche se non mi sono fidato. Mi sembrerebbe strano che dopo un anno sia ancora libero e non abbia impegni. Ci sono almeno 5-6 grandi squadre che dipendono dai risultati nelle Coppe. E questo può giustificare la disoccupazione di Allegri. Conte cercato da altre squadre? Se vuoi andartene, lo dici chiaramente e vedi quello che succede. Lo fece con la Juventus durante il ritiro e Agnelli trovò di fronte a sè un uomo spento e decise di mandarlo via. Non credo che sia un imbroglione Conte».