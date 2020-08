Lautaro Martinez prioritÃ  Barcellona ma manca cash: richiesta Inter – Sport

Lautaro Martinez priorità Barcellona ma manca cash: richiesta Inter – Sport

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez resterebbe la priorità del Barcellona per la sessione di mercato estivo, ma mancherebbe la liquidità richiesta dall’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato odal sito di Sport, l’obiettivo numero uno del Barcellona per l’attacco sarebbe Lautaro Martinez. Tuttavia in questo momento la crisi economica dovuta al Coronavirus starebbe ostacolando la trattativa, seppur in fase avanzata, con l’Inter. Così il club blaugrana starebbe cerca di cedere delle seconde linee per riuscire a soddisfare il prezzo fissato dalla società nerazzurra. Quest’ultima avrebbe richiesto una cifra compresa tra 65 e i 70 milioni di euro per l’attaccante argentino. Inoltre nell’affare dovrebbe essere inserito anche Junior Firpo, terzino sinistro non considerato importante dalla formazione catalana. Insomma attualmente sarebbero molti i tasselli da incastrare nei prossimi due mesi per giungere all’eventuale trasferimento del centravanti in terra spagnola.