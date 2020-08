Romano: “Sanchez-Inter gratis, ‘regalo’ Manchester United per 2 motivi”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, spiega su “Calciomercato.com” il colpo Alexis Sanchez dal Manchester United all’Inter a titolo definitivo a zero

COLPO – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ai microfoni di “Calciomercato.com” sulla trattativa tra Inter e Manchester United per il cartellino di Alexis Sanchez. «Alexis Sanchez libero a costo zero. […] La dirigenza nerazzurra esulta, perché si è assicurata il cileno senza pagare il cartellino ma investendo sullo stipendio che sarà da 7 milioni all’anno per 3 stagioni». Perché questo “regalo” da parte del Manchester United? «In primis, Sanchez per il Man United era totalmente fuori progetto. […] In più, dettaglio non secondario, lo United ha regalato Sanchez perché non voleva più farsi carico dei 60 milioni lordi ancora validi per il suo ingaggio nei prossimi anni. Ha scelto di liberarsene, facendo crollare il muro dell’indennizzo».

