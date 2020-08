FOTO – Inter-Getafe, squadra in viaggio verso la Germania

Condividi questo articolo

La squadra allenata da Antonio Conte è arrivata da poco a Malpensa per mettersi in viaggio verso la Germania. Inizia – o per meglio dire ricomincia – il cammino in Europa League, domani Inter-Getafe.

SQUADRA IN VIAGGIO – La squadra è arrivata a Malpensa ed è pronta a mettersi in viaggio per la missione Europa League in Germania. Domani subito Inter-Getafe in campo neutro, all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen alle ore 21:00. Di seguito le immagini della squadra in aereoporto pubblicati attraverso i social ufficiali del club.