Sconcerti: «Inter, con cessioni di Lukaku e Hakimi nessun debito pagato»

Mario Sconcerti, nel suo ‘Un cappuccino con Sconcerti‘ su Calciomercato.com, ha analizzato la situazione economica dell’Inter. Per il giornalista, le due cessioni di Lukaku e Hakimi non hanno risolto nulla in termini di debiti pagati

SITUAZIONE − “Cosa c’entrano i problemi di Lukaku al Chelsea con la possibilità di un suo ritorno all’Inter? Direi poco, molto poco. Ma a questo punto Lukaku diventa forse soprattutto un punto di confronto tra tifosi: quanti hanno capito la situazione dell’Inter e quanti pensano che sia stata risolta con la campagna cessioni della scorsa estate. Il punto di chiarezza è semplice. Nessuno nega che gli Zhang abbiano dato tanto all’Inter, il punto è se possono portare ancora un euro dalla Cina in Italia. Può in sostanza la proprietà mettere soldi suoi nella società o deve l’Inter essere in tutto autosufficiente? Di chi sia colpa, se ci sono colpe, è un problema che oggi ha poca importanza. Il calcio è denaro corrente, cioè deve esserci”.

DEBITO − “La Cina può mettere soldi nell’Inter? Si ha un’idea di quanto sia il debito reale? L’ultimo prestito americano, era stato preso a copertura di uno precedente e più alto. La gestione dell’Inter della sola stagione scorsa ha portato un deficit di 245 milioni. Le cessioni di Lukaku e Hakimi non hanno coperto nemmeno quel deficit, quindi non hanno pagato nessun debito. Chi ha capito tra i tifosi, alzi una mano. O dimostri dove sto sbagliando. Vendere non è un’ opzione”.

Fonte: Calciomercato.com − Mario Sconcerti