Marani: «L’Inter va fortissimo, terrà questo ritmo? Lautaro Martinez leader»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, analizza la grandissima cavalcata dell’Inter e poi elogia Lautaro Martinez, che a Bologna dovrà guidare l’attacco nerazzurro

NUMERI − Marani parla di Lautaro Martinez e discute sul momento dei nerazzurri: «Lautaro Martinez è il leader dell’Inter, giocatore determinante e decisivo. Senza Edin Dzeko, lui avrà il peso dell’attacco interista. A Bologna sarà in coppia con Alexis Sanchez, i numeri dicono che hanno fatto sempre bene insieme. I nerazzurri stanno andando veramente forte, non se la aspettava nessuno un miglioramento dell’Inter in questi termini rispetto allo scorso anno sia per punti (+5) che per gol (49). L’Inter va fortissima ma nel girone di ritorno sarà in grado di fare 50 punti come lo scorso anno. Gennaio sarà importante».