Bologna-Inter, Vidal in vantaggio su Gagliardini per sostituire Calhanoglu

Bologna-Inter aprirà il 2022 di campionato con il match in programma a partire dalle 12.30. Il posto dello squalificato Calhanoglu è conteso da Vidal e Gagliardini

IL FAVORITO − Bologna-Inter inaugura il 2022 della Serie A e dei nerazzurri. Al Renato Dall’Ara, la squadra di Simone Inzaghi va a caccia dei tre punti per iniziare al meglio il nuovo anno. Il tecnico piacentino deve fare a meno, oltre del positivo al Covid-19 Edin Dzeko, anche di Hakan Calhangolu. Come riporta Sport Mediaset, il posto del centrocampista turco, out per squalifica, sarà preso da uno tra Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Al momento, il cileno è favorito per scendere in campo al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. In avanti, Lautaro Martinez sarà coadiuvato da Alexis Sanchez.