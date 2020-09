Sconcerti: “Eriksen all’Inter può portare punti per campionato. Juventus…”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato di Inter e Juventus e di quali giocatori possono risultare decisivi per lo scudetto, come Christian Eriksen per i nerazzurri

DIFFERENZE – Queste le parole di Mario Sconcerti su Dejan Kulusevski e Christian Eriksen, rispettivamente centrocampista della Juventus e dell’Inter. «Le due differenze di Juventus e Inter in questo momento di mercato sono Kulusevski ed Eriksen. Le differenze si misurano con quello che c’è, non quello che forse ci sarà. E si valutano per quello che possono dare alla squadra in più e di diverso. Sento dire che Pirlo potrebbe partire con il 3-5-2. Se questo avvenisse, Kulusevski diventerebbe subito molto importante. Il ruolo da esterno è quello che ha fatto a Parma, dove attaccava in fase di possesso palla, ma tornava sulla linea dei terzini quando la palla era agli altri. In quel ruolo Kukusevski può essere devastante senza aspettarne troppo la crescita, che è già a buon punto in un ruolo che conosce. Ed è un giocatore poco calcolato in una Juve che sta cercando di rifondarsi ma ha difficoltà».

JOLLY – Sconcerti passa poi al centrocampista dell’Inter. «Eriksen è la stessa cosa. Nessuna squadra ha un giocatore fuori programma di questa forza e qualità. Tutti hanno un ruolo preciso nell’Inter, Eriksen vola al di sopra, è un atipico di classe, per questo è un jolly stupendo che può portare punti nelle giornate sporche, cioè quelli veri per il campionato».

Fonte: Mario Sconcerti – Calciomercato.com