Sconcerti: «Dybala? Se la Juventus ha preferito Di Maria c’è un motivo»

Sconcerti nel suo editoriale Un cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com, ha parlato di Paulo Dybala, obiettivo di mercato dell’Inter (vedi articolo) e delle differenze con Angel Di Maria

COSTI – Mario Sconcerti parla a proposito di Dybala, obiettivo di mercato dell’Inter: «Di Maria anche per un solo anno è un bell’acquisto. L’ingaggio è alto, 7 milioni netti, così ci si chiede perché quella cifra sia stata negata a Dybala. Sono giocatori diversi. Di Maria nella sua lunga storia ha ottenuto il massimo. E’ stato sempre tra i migliori esterni del mondo. Dybala è uno splendido giocatore che, mentre l’età avanza, non è riuscito a lasciare ancora una traccia sicura della sua differenza. La si vede, si tocca, ma appare e scompare con la sua condizione. In sostanza la Juve ha scelto il rendimento certo di Di Maria, a quello meno certo di Dybala. Un vecchio slogan del mercato che sento da almeno cinquant’anni è che non vanno mai presi i giocatori scartati dalla Juve. Se la Juve li lascia, vuol dire che è convinta di averli spremuti abbastanza. E’ ancora una buona idea, anche se, come tutti gli slogan, racconta solo una parte della verità. Ma la Juve è anche la squadra che meglio conosce le possibilità fisiche di Dybala, lo ha avuto e curato per otto anni. Aveva tutti i dati possibili per capire cosa stava lasciando. Se ha preferito Di Maria e rilanciato niente per Dybala, devo pensare siano stati quei dati a consigliare la strada».

Fonte: Mario Sconcerti – calciomercato.com