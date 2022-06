Inter, patto Dybala-Marotta regge! C’è una data per la definizione – SM

L’Inter continua a lavorare per Paulo Dybala. Secondo SportMediaset regge il patto fra l’argentino e Marotta, desideroso di portarlo a Milano. La questione, però, va definita entro il 6 luglio

TEMPO – Paulo Dybala è vicino a vestire la maglia dell’Inter, ma secondo SportMediaset non sono ancora andati a posto tutti gli incastri necessari. Per l’arrivo della “Joya” all’Inter, è necessario che i nerazzurri operino delle uscite in attacco. Il principale indiziato è Alexis Sanchez: la dirigenza nerazzurra, presto, si incontrerà con l’agente con cui dovrà essere trovato l’accordo per la buonuscita. Bisognerà quindi attendere con Dybala, però, che al momento non ha aperto a nessun’altra soluzione: il patto fra l’argentino e Marotta regge ma vanno superati alcuni ostacoli, su tutti le richieste di Antun, giudicate troppo alte. I tempi per la definizione? Una settimana, difficile che si vada oltre la data di inizio del ritiro dei nerazzurri ( 6 luglio, ndr).

Fonte: Sportmediaset.it