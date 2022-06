IN – Anche Lukaku arrivato all’Humanitas per le visite mediche

Lukaku presto sarà un giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, l’attaccante belga è arrivato in questi minuti alla clinica Humanitas di Rozzano per svolgere la prima parte delle visite mediche.

VISITE MEDICHE – Dopo Asllani, anche Romelu Lukaku è arrivato in questo momento all’Humanitas per le visite mediche. Dopodiché andrà al CONI per l’idoneità sportiva. In giornata dovrebbe arrivare anche la firma in sede così come per il giovane centrocampista (vedi articolo).