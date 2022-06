Sconcerti: «Dybala? Se la Juventus lo molla qualcosa dietro c’è. Inter altro»

Da Sconcerti arriva una perplessità sul futuro di Dybala, di fatto scartato dalla Juventus che ha scelto di lasciarlo partire a parametro zero. In collegamento con TMW Radio, il giornalista trova altre valutazioni per l’Inter sull’argentino.

FARE ATTENZIONE – Mario Sconcerti risponde a una domanda su come vedrebbe Paulo Dybala al Napoli: «L’ingaggio di Gerard Deulofeu è normale per il Napoli, quello di Dybala non lo sarebbe soprattutto di questi tempi. Sono imparagonabili Dybala e Deulofeu, poi io un giocatore mollato dalla Juventus non lo prenderei mai volentieri. La Juventus sa tutto quello che c’è da sapere su Dybala, se lo molla qualcosa dietro c’è. Valutazioni che sta facendo anche l’Inter? Quello è un altro motivo, deve prima vendere. Hanno fatto così anche con Raoul Bellanova, che quando dovevano comprarlo non l’hanno preso perché non avevano più contante ed è arrivato in prestito».