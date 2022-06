Bremer-Inter, il Torino accelera per il sostituto: emissario in trattativa – Sky

La settimana che sta per cominciare potrebbe essere quella dell’arrivo di Bremer all’Inter. Il Torino, per cautelarsi, ha individuato il sostituto (vedi articolo) e sta continuando a trattare.

IL RIMPIAZZO – Gleison Bremer lascerà quasi certamente il Torino e l’Inter rimane la destinazione più probabile per il brasiliano. Urbano Cairo continua a sparare alto, ma col passare delle settimane la sensazione è che sarà costretto ad abbassare il prezzo. Nel frattempo, però, i granata non sono rimasti fermi per trovare un sostituto. Il nome, rivelato negli scorsi giorni, è quello di Oumar Solet del Salisburgo. Secondo Marco Demicheli, intervenuto a Sky Sport 24, durante questo weekend un emissario è andato in Germania per cercare di trovare l’accordo fra i club. Quello fra il difensore e il Torino c’è già: possibile sia lui a raccogliere l’eredità di Bremer, a prescindere dall’Inter.