Pinamonti-Atalanta può sbloccarsi con una cessione. Distanza con l’Inter

Pinamonti, come raccontato anche oggi, è nel mirino dell’Atalanta che però non ha ancora offerto la cifra giusta all’Inter (vedi articolo). Tuttavia, come annuncia Demicheli nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, una cessione dei bergamaschi potrebbe sbloccare il tutto.

UNO VIA PER CHIUDERE – Andrea Pinamonti è richiestissimo, come riepiloga Marco Demicheli: «C’è stata una richiesta del Monza, con anche l’incontro con Adriano Galliani negli scorsi giorni. C’è la richiesta della Salernitana, ma c’è soprattutto l’interesse di Fiorentina e Atalanta. Nella testa di Pinamonti l’Atalanta è avvantaggiata, la richiesta dell’Inter è venti milioni di euro. Ancora non c’è un accordo fra i due club nerazzurri ma si sta lavorando in tal senso. Bisogna anche vedere cosa succederà all’Atalanta in uscita: c’è il Marsiglia su Luis Fernando Muriel, una cessione di questo tipo potrebbe portare a un’accelerata per Pinamonti».