Schmeichel: «Eriksen? È pronto. Non vedo l’ora di rivederlo in campo»

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester e della Danimarca, ha parlato di Eriksen. L’ex Inter è pronto al suo nuovo esordio in Premier League (vedi articolo). Il compagno di Nazionale non vede l’ora

PRONTO − Schmeichel contento del rientro a pieno regime di Eriksen: «L’ho incontrato – purtroppo – per un funerale qualche mese fa, e ho potuto vedere nei suoi occhi che era pronto per ricominciare. Aveva il fuoco negli occhi e una gran voglia di tornare. Penso che sarà una buona aggiunta al Brentford. Ho visto anche ha giocato due test match chiusi al pubblico e lì ha dimostrato che sta per ritornare. Quindi personalmente non vedo l’ora di vederlo giocare in Premier League, ma soprattutto di rivederlo nella nazionale danese».

Fonte: TV2