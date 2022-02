Eriksen ormai pronto al debutto: ecco la prima data da cerchiare per l’ex Inter

Eriksen riparte. Stavolta ufficialmente. L’attesa per il debutto stagionale è tanta e ormai il primo countdown è partito. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi in forza al Brentford, scalpita in attesa di tornare in campo in Premier League

ERIKSEN 2.0 – Il momento è arrivato. Dopo le amichevoli a porte chiuse organizzate negli ultimi giorni per metterlo nelle condizioni di entrare negli schemi del Brentford (vedi video), Christian Eriksen è pronto al debutto, dopo quello con la maglia del Tottenham. Il secondo nella Premier League inglese. Ma soprattutto il primo della sua “seconda” vita, calcistica e non. In Inghilterra assicurano che è imminente. Già in questo weekend. Appuntamento casalingo. In programma Brentford-Newcastle, in data sabato 26 febbraio a partire dalle ore 16:00. Per Eriksen, che è in odore di convocazione, si tratterebbe della prima partita ufficiale dopo i problemi riscontrati al debutto a EURO 2020. In attesa di conferme (non ha senso accelerare, ndr), il Brentford si sta preparando per il suo debutto. Ai tifosi dell’Inter non resta che seguirlo a distanza… Il “nuovo” Eriksen ormai è in arrivo.