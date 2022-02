Padovan: «Che fatica le italiane in Champions League nei secondi tempi»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport 24 ha detto la sua riguardo il calo di intensità delle squadre italiane in Europa e in particolare in UEFA Champions League.

UN CALO – Inter e Juventus hanno faticato nei secondi tempi in Champions League. Giancarlo Padovan oggi su Sky ha detto la sua riguardo questo calo: «Le italiane in Champions League fanno sempre fatica soprattutto nei secondi tempi. Non si capisce perché gli avversari riescono a dare sempre di più di noi nei secondi tempi. Io continuo a pensare che sia una questione di mentalità. A un certo punto della partita c’è qualcosa che si rompe. Le nostre squadre calano di intensità e credo che però non sia una colpa di calo fisico, perché i nostri preparatori atletici sono tra i migliori al mondo».