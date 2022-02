Satriano e Agoumé: giornata sfortunata! Doppio cambio e Brest KO

Giornata sfortunata per Martin Satriano e Lucien Agoumé, i due giocatori dell’Inter in prestito al Brest: il club francese è infatti caduto per 0-1 in casa contro il Lorient.

SCONFITTA INTERNA – Giornata da dimenticare per Martin Satriano e Lucien Agoumé, sconfitti con il Brest nella partita di oggi. A trionfare è stato il Lorient di misura, grazie alla rete di Kone. I due giocatori in prestito dall’Inter sono partiti titolari, ma entrambi sono poi stati sostituiti nel secondo tempo. Prima l’urugaiano, al 71′ e poi il francese al minuto 86.