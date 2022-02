Thiago Alcantara, infortunio nel riscaldamento: Inter a rischio

Tra poco più di una settimana ad Anfield andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Inter. Partita che Thiago Alcantara potrebbe essere costretto a saltare, visto l’infortunio di oggi.

INFORTUNATO – Brutta sfortuna per Thiago Alcantara, che in occasione della finale di Carabao Cup tra Liverpool e Chelsea si è infortunato nel riscaldamento. Tanto da dover lasciare il suo posto da titolare a Naby Keita. Una scelta che potrebbe riguardare anche la sfida dell’otto marzo contro l’Inter, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Resta da capire l’entità del problema, ma di certo il tempo disponibile per il recupero è decisamente stretto.