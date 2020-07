Sassuolo bello e sprecone, Zenga e il Cagliari si salvano nella ripresa

Terminato il secondo match di questa 34esima giornata di Serie A. Alla “Sardegna Arena” si sono affrontate Sassuolo e Cagliari. La sfida si è conclusa 1 a 1 nonostante gli uomini di De Zerbi hanno controllato il gioco per tutti i 90 minuti

REPORT – Il Sassuolo domina il primo tempo – soprattutto nel possesso palla – e chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete realizzata al 12′ da Francesco Caputo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A inizio ripresa (48′) arriva anche il rosso per Andrea Carboni per doppia ammonizione, ma gli ospiti non riescono mai a rendersi particolarmente pericolosi nonostante il controllo del match. Puntuale arriva così la rete del pareggio realizzata dal Cagliari con Joao Pedro al 63′. Entrambe cercano il vantaggio che non arriva. Dopo 4′ di recupero la sfida termina 1 a 1.

CLASSIFICA – Con questo risultato continua la striscia di risultati utili consecutivi del Sassuolo che vede però allontanarsi il settimo posto e i preliminari di Europa League. Gli uomini di Roberto De Zerbi salgono così a quota 48 in classifica (il Milan ne ha 53 con una gara in meno, ndr). Walter Zenga e i suoi arrivano invece a 42 punti.