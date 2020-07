Lukaku recuperato, Sanchez sicuro. Quale l’attacco Inter a Roma?

Lukaku, dopo aver saltato le sfide contro Torino e SPAL, torna a disposizione di Antonio Conte (QUI le ultime). Il dubbio ora riguarda la presenza o meno dell’attaccante belga nell’undici titolare

BALLOTTAGGIO – Alexis Sanchez è senza dubbio il giocatore dell’Inter più in forma. Il cileno anche giovedì a Ferrara si è reso protagonista con un gol e un assist e partirà dal primo minuto anche domani sera all’Olimpico contro la Roma. Il dubbio riguarda quindi chi tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sarà il suo partner. Al momento ad essere favorito è l’argentino con l’ex Manchester United pronto a subentrare a partita in corso con la speranza di essere l’arma in più di Antonio Conte.