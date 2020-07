Esposito obiettivo Monza! Tre i club di Serie A interessati: la situazione

Sebastiano Esposito è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il talento classe 2002 la prossima stagione non giocherà probabilmente con i nerazzurri di Conte. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

SCENARI – “Sul baby talento classe 2002 sono in tanti ad aver messo gli occhi in vista della prossima stagione e nelle ultime ore c’è da registrare anche il tentativo concreto da parte del Monza, club neopromosso in Serie B, che lo vorrebbe in prestito. Galliani ha avviato i contatti sia con la società nerazzurra che con l’entourage del giocatore, ma al momento però la volontà di Esposito – che con ogni probabilità la prossima stagione lascerà l’Inter in prestito per giocare con continuità e fare esperienza – è quella di privilegiare la possibilità di rimanere un Serie A dove è richiesto da Sampdoria, Bologna e Parma. L’Inter però prende tempo e non vuole chiudere accordi per Esposito (13 presenze in stagione tra tutte le competizioni e 1 gol in Serie A) con nessun club fino a settembre, lasciando il ragazzo concentrato su questo finale di stagione”.

Fonte: sport.sky.it