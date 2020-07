Conte sorride, recuperati Lukaku e Barella: le ultime in vista di Roma-Inter

Domani alle 21.45 si giocherà Roma-Inter. Dall’infermeria arrivano buone notizie per Antonio Conte con i nerazzurri che recuperano Nicolò Barella e Romelu Lukaku in vista della sfida dell’Olimpico. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Sky Sport”

DOPPIO RECUPERO – “Antonio Conte ha recuperato Barella e Lukaku. L’attaccante belga ha lavorato con i compagni ed è pienamente convocabile. In ogni caso in attacco ha un Sanchez davvero ispirato. Le sue ultime uscite hanno portato in dote gol, assist e voti in pagella edificanti. Sulla trequarti favorito Borja Valero. Barella va verso la titolarità. Sulla sinistra torna Young“.

Fonte: sport.sky.it