Santini: «Inter, Frattesi lo stesso film di Bremer. Riflessione»

Fabio Santini ha parlato dell’affare Davide Frattesi e della situazione economica dell’Inter in diretta con TMW Radio.

SITUAZIONE – Santini non crede in una grande battaglia: «La controffensiva o la contromossa la vedo come un escamotage. C’è da riflettere su cosa sta succedendo a Inter e Milan. Ricordiamo Bremer che era già stato preso, Ausilio e Marotta ci avevano lavorato per mesi e Zhang non ha dato il lasciapassare perché voleva più soldi. Questo è lo stesso film che stiamo vedendo con Frattesi, prima di acquistarlo bisogna vendere Onana e così via. La realtà è molto diversa dal derby milanese decantato dai giornali».