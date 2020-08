San Siro verso la riapertura parziale per Inter e Milan: i dettagli dell’ordinanza – SI

San Siro Inter Meazza

San Siro di recente è divenuto oggetto di discussione per tanti motivi, ad esempio la riapertura in periodo di Covid-19. Come raccolto in esclusiva dall’emittente “Sportitalia”, si stanno creando i presupposti per permettere a Inter e Milan di giocare con gli spettatori sugli spalti

UN QUARTO DI SAN SIRO – La Regione Lombardia pensa alla riapertura degli stadi. Il governatore Attilio Fontana sta valutando l’ipotesi di riaprire gli impianti sportivi al pubblico attraverso un’ordinanza straordinaria. Gli ingressi permessi sarebbero pari al 25% della capienza dell’impianto. Una notizia che, se confermata, cambierebbe non poco la situazione di Inter e Milan. In questo caso le due squadre milanesi, già dalla prima giornata di Serie A 2020/21, potrebbero tornare a giocare allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro davanti a poco più di 20.000 spettatori. Ovviamente con obbligo di mascherina. L’ordinanza verrà discussa nelle prossime 48 ore e diventerebbe esecutiva immediatamente, salvo opposizione del Governo. Sono attese novità.