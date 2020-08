Radu, stop alle vacanze: si prepara per l’Inter allenandosi fuori regione

Andrei Ionut Radu

Radu vuole riprendersi quello che gli è stato tolto dopo praticamente otto mesi di anonimato. Cancellata l’esperienza Parma, il portiere scuola Inter gioca d’anticipo e inizia ad allenarsi prima del raduno agli ordini di Conte

RITORNO IN CAMPO – Vacanze terminate per Andrei Radu dopo il fallimentare prestito al Parma nella seconda parte della stagione appena conclusa. Il portiere classe ’97, prima di tornare a Milano tra le fila dell’Inter agli ordini di Antonio Conte, ha già iniziato la sua preparazione pre-campionato. Nel pomeriggio di oggi Radu, che si trova a Piacenza, si è allenato al campo da gioco “Sandro Puppo B”, impianto dello Spes Borgotrebbia. E al termine della seduta si è fatto fotografare con i ragazzi della società piacentina. Per domani è previsto un altro allenamento, questa volta al Centro Sportivo “Gianni Siboni”, sotto la guida di Massimo Ferrari, ex preparatore dei portieri del Piacenza. Radu si prepara per l’Inter, che a breve deciderà se tenerlo come dodicesimo alle spalle del capitano Samir Handanovic oppure mandarlo nuovamente in prestito.