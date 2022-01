San Siro, il prato dà problemi a Inter e Milan. Difficile rizollarlo per il derby

Il prato di San Siro nelle ultime settimane ha avuto tante partite e oggi Milan-Juventus, a poco più di ventiquattro ore da Inter-Venezia, di certo non aiuterà. Sul manto erboso Sportitalia segnala come sia difficile la rizollatura prima del derby.

CAMPO PESSIMO – Sembra di essere tornati agli anni Novanta e ai primi anni Duemila: d’inverno a San Siro il terreno di gioco è un disastro. Anche ieri in Inter-Venezia il brutto stato del campo si è fatto notare, stasera si rigiocherà in Milan-Juventus vista la particolare situazione di calendario. Poi ci saranno due settimane di sosta, utili per l’erba del Meazza, e quindi il derby (ancora da definire data e ora, probabilmente uscirà domani). Secondo Sportitalia, però, questa breve pausa non potrà servire per rizollare il terreno. Difficile che avvenga, in quanto i tempi per la posa del nuovo manto erboso sarebbero troppo lunghi. C’è il rischio quindi di dover vedere ancora queste condizioni del campo di San Siro per un po’: un problema sia per l’Inter sia per il Milan.