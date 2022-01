Serie A, oggi si completa la 23ª giornata: per l’Inter chiave Milan-Juventus

In Serie A l’Inter ha già fatto il suo nella ventitreesima giornata, battendo ieri 2-1 il Venezia al 90′ (vedi highlights). Oggi i nerazzurri conosceranno con quanti punti di vantaggio si presenteranno al derby col Milan: rossoneri in campo nel big match con la Juventus in posticipo, poi la sosta.

Cagliari-Fiorentina domenica 23 gennaio ore 12.30

Napoli-Salernitana domenica 23 gennaio ore 15

Spezia-Sampdoria domenica 23 gennaio ore 15

Torino-Sassuolo domenica 23 gennaio ore 15

Empoli-Roma domenica 23 gennaio ore 18

Milan-Juventus domenica 23 gennaio ore 20.45

Verona-Bologna 2-1 14′ Orsolini (B), 38′ Caprari, 85′ Kalinic

Genoa-Udinese 0-0

Inter-Venezia 2-1 19′ Henry (V), 40′ Barella, 90′ Dzeko

Lazio-Atalanta 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53

Milan 48

Napoli 46

Atalanta 43

Juventus 41

Lazio 36 °

Fiorentina 35 *

Roma 35

Verona 33 °

Torino 31 *

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna 27

Udinese 24

Spezia 22

Sampdoria 20

Venezia 18

Cagliari 16

Genoa 13 °

Salernitana 10 (-1) *

° una partita in più

* una partita in meno