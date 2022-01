Zenga: «Mercato Inter? Valutazioni non sbagliate. Senza Sensi manca qualcosa»

Zenga consiglia all’Inter di prendere un giocatore da qui al 31 gennaio, per sistemare a livello numerico la rosa visto l’infortunio di Correa e la possibile cessione in prestito di Sensi. Ecco il pensiero dell’ex portiere e capitano nerazzurro da Sky Calcio Show – L’Originale.

QUALCOSA DA FARE – Per Walter Zenga entro il 31 gennaio l’Inter deve pensare a un nuovo acquisto: «Non sono valutazioni sbagliate. L’infortunio di Joaquin Correa comunque è un mese: l’Inter, al ritorno, ha il derby, la Roma, il Napoli e il Liverpool. Se dà via anche Stefano Sensi non solo gli manca un pezzo in mezzo al campo, ma gli manca anche un pezzo davanti. Non è una valutazione sbagliata da fare».

IL VALORE – Zenga poi parla del senso d’appartenenza: «Sono sempre stato interista, non tifavo un’altra squadra prima quindi non sono acquisito. Sono direttamente nato interista, mi sono fatto tutta la trafila dai dieci ai diciotto anni. Non mi sono mai sentito inferiore al Milan: abbiamo vinto una volta il campionato e una Coppa UEFA. Avevamo tre stranieri per squadra e tanti italiani che venivano spesso dal nostro settore giovanile».