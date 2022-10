Sampdoria, tanti brividi ma Stankovic avanti al 22° rigore: segna il portiere!

La Sampdoria di Stankovic, che fra nove giorni sfiderà l’Inter, continua a non ingranare. Contro l’Ascoli, nei sedicesimi di Coppa Italia, vince ma solo ai rigori: 1-1 al 90′, 2-2 al 120′ e addirittura 11-10 complessivo ai rigori. Decide il portiere Contini, che segna il suo tiro dal dischetto e para quello dell’altro estremo difensore Guarna.



QUANTA FATICA! – Prima vittoria per Dejan Stankovic da allenatore della Sampdoria. Solo ai rigori però, perché l’Ascoli spaventa reggendo fino al ventiduesimo rigore. Per i blucerchiati inizio in salita, visto l’infortunio nel riscaldamento di Ronaldo Vieira (vedi articolo). Nonostante ciò al 10′ arriva il vantaggio, con fuga di Valerio Verre sul centro-sinistra e mancino rasoterra a incrociare per battere il portiere avversario Enrico Guarna. Una poco corretta valutazione difensiva dà però il pari all’Ascoli, al 33′ con inserimento centrale di Michele Collocolo che supera Nikita Contini. Partita non certo dai ritmi altissimi, che rimane bloccata anche nella ripresa. A tre minuti dal 90′ Cedric Gondo va via sul fondo dalla destra, sul suo tentativo Contini si oppone evitando guai.

ALTRI DUE GOL – Si va ai supplementari, con Ascoli ancora pericolosissimo al 103′ quando Alex Ferrari mura un tiro di Soufiane Bidaoui a botta sicura da centro area. Molto meglio i bianconeri nei supplementari e al 110′ arriva il gol tanto cercato, con Gondo che serve Francesco Donati per il destro rasoterra vincente dalla zona del dischetto. Sembra la rete decisiva, ma al 118′ Tommaso Augello crossa e Francesco Caputo di testa fa 2-2. Pareggio della Sampdoria nato da due scelte a gara in corso di Stankovic.

DAL DISCHETTO – Ai rigori segnano i primi due, sbaglia Gonzalo Villar tirando malissimo e favorendo la parata di Guarna. Altri due gol, poi Nicola Falasco calcia alto in curva e Caputo si fa respingere il tiro da Guarna, gran protagonista di serata. Gondo segna con un destro molto angolato, Verre bissa la rete del 10′ con una battuta forte centrale. Di Fabrizio Caligara il rigore decisivo per far passare l’Ascoli ma Contini para e porta la sfida a oltranza. Fanno gol Augello, Marcello Falzerano, Andrea Conti, Bidaoui, Léris, Donati, Nicola Murru, Danilo Quaranta (all’incrocio), Ferrari e Aljaz Tavcar. Tocca quindi ai portieri: Contini spiazza Guarna per l’11-10 e para il tiro del suo collega, Sampdoria agli ottavi contro la Fiorentina.