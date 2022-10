Fiorentina-Inter, senza Lukaku occhio a una necessità in attacco

Fiorentina-Inter non dovrebbe vedere Lukaku fra i protagonisti, con l’attaccante che difficilmente sarà convocato (vedi articolo). Motivo per cui in attacco bisogna fare i conti con le poche opzioni valide e una necessità.



O L’UNO O L’ALTRO – Senza Romelu Lukaku per Fiorentina-Inter l’attacco di Simone Inzaghi resta fermo ai soli Joaquin Correa, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Più il giovane Valentin Carboni, da non considerare per una maglia da titolare. In quattro delle cinque partite dal rientro dopo la sosta per le nazionali ha giocato la coppia Dzeko-Lautaro Martinez, col Tucu solo all’andata col Barcellona il 4 ottobre. Ed è abbastanza certo che il 9 e il 10 saranno titolari mercoledì prossimo col Viktoria Plzen, quando Lukaku potrebbe tornare ma senza i novanta minuti nelle gambe. Inzaghi non può – né deve – fare calcoli sulla Champions League ora, visto che la Serie A ha la priorità dovendo sistemare la classifica. C’è però da segnalare come, nella giornata di ieri, si sia parlato di Dzeko uscito stanco dal match con la Salernitana (vedi articolo). Fiorentina-Inter arriverà sei giorni dopo, ma la necessità di averlo al meglio c’è. Motivo per cui bisogna cominciare le valutazioni: non è da escludere la coppia argentina Correa-Lautaro Martinez dal 1′ al Franchi.