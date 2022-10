Brozovic accelera per superare l’infortunio! Vantaggio Inter e Croazia – Sky

Se per Lukaku i tempi di rientro in campo continuano ad allungarsi (vedi articolo) Brozovic prova a ridurli. Sul centrocampista dell’Inter Sky Sport fa il punto in vista del recupero prima dei Mondiali con la Croazia.

STOP RIDOTTO? – Marcelo Brozovic non gioca con l’Inter dal 18 settembre, la drammatica sconfitta per 3-1 contro l’Udinese. Poi, durante la sosta per le nazionali, si è infortunato con la Croazia. Un problema piuttosto serio, che lo ha tenuto fuori oltre un mese (e lo stop si allungherà). Non ci sono ancora tempistiche concrete, ma inizio novembre potrebbe essere il momento buono per rivedere Brozovic. Secondo Sky Sport, il numero 77 sta accelerando il recupero. Ha voglia di tornare per le ultime due-tre partite prima dello stop per i Mondiali (sarebbero Juventus, Bologna e Atalanta), per testare se stesso e vedere come sta. Il rientro in anticipo di Brozovic sarebbe un vantaggio per l’Inter, che lo riavrebbe in questo blocco di partite, sia per la Croazia che lo troverebbe in forma ai Mondiali.