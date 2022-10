Sampdoria, un centrocampista salta l’Inter? Infortunio prima della Coppa Italia

In campo in questi minuti Sampdoria-Ascoli di Coppa Italia. Durante il riscaldamento, però, si è fatto male un centrocampista blucerchiato. Giorno 29 la sfida tra l’Inter e i blucerchiati e il giocatore potrebbe non essere a disposizione di Dejan Stankovic.

INFORTUNIO – Non arrivano buone notizie per la Sampdoria di Dejan Stankovic, impegnata in Coppa Italia contro l’Ascoli. Durante il riscaldamento pre-partita, Ronaldo Vieira si è dovuto fermare per un problema fisico. Da capire ancora l’entità dell’infortunio, il centrocampista della Sampdoria verrà sottoposto ad ad esami nella giornata di domani. Al posto di Vieira scenderà in campo Tomas Rincon. L’Inter affronterà proprio la Sampdoria sabato 29 ottobre in Serie A.