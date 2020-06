Sampdoria, lavoro a gruppi in vista dell’Inter: allenamento in due parti

Allenamento a gruppi per la Sampdoria in vista della ripresa del campionato, domenica 21 giugno a San Siro contro l’Inter. Continua il percorso di riabilitazione per il difensore Alex Ferrari.

SEDUTA ODIERNA – Si avvicina sempre di più Inter-Sampdoria, sfida che sancirà per entrambe le squadre la ripresa della Serie A e in programma domenica 21 giugno a San Siro. Allenamento a gruppi oggi per la squadra allenata da Claudio Ranieri, con una seduta incentrata sulla prevenzione. Prima parte in palestra, tranne per quattro giocatori che l’hanno svolta in acqua, ovvero Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. Seconda parte della seduta invece sul campo, con partitelle a campo ridotto e focus sul possesso palla. Prosegue intanto il percorso di riabilitazione per il difensore Alex Ferrari. I blucerchiati si troveranno di nuovo in campo domani mattina per una nuova seduta di allenamento.