Borja Valero carico per Napoli-Inter: messaggio prima della semifinale

Borja Valero suona la carica in vista di Napoli-Inter di sabato sera. Il centrocampista nerazzurro ha infatti pubblicato un messaggio tramite i suoi canali social in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia.

VOGLIA DI RIPRENDERE – Borja Valero è pronto a tornare in campo: il centrocampista nerazzurro, in vista di Napoli-Inter – sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia – di sabato sera, ha voluto suonare la carica tramite i suoi canali social: “Pronti per la semifinale!”. I nerazzurri devono rimontare dallo svantaggio di 0-1, punteggio con cui i partenopei hanno espugnato San Siro all’andata grazie alla rete di Fabian Ruiz.