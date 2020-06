FOTO – Young sfoggia un nuovo look e si prepara per Napoli-Inter

Ashley Young è fuor di dubbio l’acquisto invernale dell’Inter col miglior rendimento. Assist alla prima presenza con il Cagliari, prima rete in nerazzurro contro la Lazio. Ora si avvicina Napoli-Inter, e l’esterno inglese si prepara al meglio, sfoggiando un look leggermente diverso.

PRONTO – Ashley Young ha sorpreso tutti dopo il suo sbarco a Milano. Nonostante l’età non più verde (a luglio saranno 35 anni) e il rendimento sottotono dell’ultimo periodo, l’ex capitano del Manchester United si è imposto subito nell’Inter, con la sua tenacia e la sua inesauribile corsa. Antonio Conte ha trovato quella continuità di rendimento spesso assente negli altri esterni della rosa dell’Inter. Nonostante 549 minuti di gioco finora, l’inglese ha servito un assist alla prima presenza (contro il Cagliari) e trovato già il primo gol interista. Abile con entrambi i piedi, Young sa applicarsi perfettamente in tutte le fasi di gioco, portando freschezza sulle fasce nerazzurre. La voglia di calcio dell’inglese è ancora molto forte, e attende il ritorno in campo contro il Napoli (sabato alle ore 21). Attraverso i social Young mette in mostra tutto il suo desiderio di campo, alla ricerca di una finale di Coppa Italia tutta da conquistare. E sfoggia anche un “nuovo” look: complice l’obbligatoria quarantena, il numero 15 nerazzurro presenta un taglio più “folto” rispetto al solito. Perentorio il suo messaggio: “#CoppaItaliaReady🤘🏾🔵⚫️“.