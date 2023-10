Salisburgo, dopo il KO con l’Inter torna la vittoria: Altach asfaltato

Dopo la partita persa per 2-1 a San Siro contro l’Inter in Champions League, il Salisburgo torna alla vittoria in campionato. E lo fa contro l’Altach, tra le mura della Red Bull Arena.

RITORNO ALLA VITTORIA – Il Salisburgo si rialza dopo i KO consecutivi contro LASK Linz in campionato e soprattutto Inter in Champions League. In seguito al 2-1 di martedì, la squadra di proprietà della Red Bull ha avuto ragione dell’Altach tra le mura di casa. 3-0 il risultato finale, con Dedic che sblocca il risultato al 44′. Al rientro dagli spogliatoi ci pensa Kjaergaard a raddoppiare, al minuto 46. Chiude infine i giochi Konaté, che cala il tris al 59′.