Sala a Inter e Milan: «Non mi opporrò agli stadi, ma dico una cosa»

Sala continua a rimarcare il concetto di ristrutturare San Siro ritirando in ballo sia l’Inter che il Milan, alle prese con altri progetti.

OPZIONE PRIORITARIA − Il Sindaco Giuseppe Sala, direttamente da Palazzo Marino a Milano, ha ribadito il suo pensiero sul Meazza con Inter e Milan alla finestra: «Ci sono tanti motivi di buonsenso, dal lato nostro, che ci dicono che l’opzione di ristrutturare San siro è l’opzione. Da sindaco anche della Città Metropolitana, è chiaro non farei nulla per oppormi a ipotesi su nuovi stadi in Comuni che non siano Milano. Ciò non toglie – ha concluso – che si possa ragionare se dobbiamo fare di tutto per fare rimanere le squadre a Milano».