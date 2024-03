Sabatini: «Inter, stagione eccellente. Ma occasione sprecata»

L’Inter ha fatto un percorso pressoché netto finora in stagione, ma purtroppo senza la perfezione data dalla Champions League. Su questo torna Sabatini a Radio Sportiva.

QUASI PERFETTI – Il commento di Sandro Sabatini: «L’Inter ha fatto una stagione eccellente, che alla fine verrà consacrata con la vittoria del campionato e della seconda stella. Meriti alla società per quanto fatto, tutto bellissimo compreso la Supercoppa Italiana. C’è il neo della Coppa Italia e il grande rammarico della Champions League, dove non mi unisco al coro di chi dice che ha meritato nelle due partite. L’Inter ha sprecato una grande occasione e ci ha messo del suo nel girone, facendo un turnover che in Champions League non si era mai visto. Ha sprecato delle occasioni: ci ha messo del suo anche nelle due partite degli ottavi, mettendo una formazione che in quaranta partite non si era mai vista con Benjamin Pavard ala destra e Matteo Darmian ala sinistra».