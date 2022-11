Sabatini: «Inter squadra forte nonostante il distacco! Inzaghi, una difficoltà»

Sandro Sabatini dagli studi di Sportmediaset ha parlato della forza dell’Inter nonostante gli undici punti di distacco e una difficoltà di Simone Inzaghi.

NONOSTANTE IL DISTACCO – Sandro Sabatini parla così del momento dei nerazzurri sottolineando un aspetto del tecnico: «È più facile spiegare la sconfitta dell’Inter contro la Juventus, ma si fa fatica a spiegare gli undici punti di distacco dal Napoli. La squadra nerazzurra ha undici punti di distacco ed è vero, però resta una squadra forte. Se andiamo a vedere la partita contro il Bologna fai fatica a vedere in Serie A una squadra così forte. Lo stesso Simone Inzaghi mi sembra un allenatore molto bravo ad andare in discesa, ma va in difficoltà quando c’è da andare in salita. Quando la squadra va in difficoltà diventa un po’ spettatore affidandosi alle sostituzioni scontate. Edin Dzeko l’anno prossimo può fare quello che entra dalla panchina».