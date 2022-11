Dzeko non ci sta: «Fuori casa non un campionato da Inter! Ora l’Atalanta»

Anche Edin Dzeko non si spiega questo rendimento insolito dell’Inter fuori casa, ne ha parlato in un’intervista su Sportmediaset.

FUORI CASA – Dzeko vuole cambiare il trend negativo dell’Inter nelle partite in trasferta: «Il nostro rendimento fuori casa sicuramente non è da Inter, non stiamo facendo un buon campionato fuori da San Siro e adesso ci sarà l’Atalanta».