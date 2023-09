Sabatini: «Inter, ieri errori ma non tecnici. Formazione? Un pericolo»

Sabatini non è convinto di quanto avvenuto ieri sera in Inter-Sassuolo, soprattutto a livello delle scelte operate da Inzaghi. Per lui c’era da fare meglio come gestione.

PASSAGGIO DA SUPERARE – L’analisi di Inter-Sassuolo da parte di Sandro Sabatini su Radio Radio: «Simone Inzaghi qualcosina ha sbagliato, perché se avesse fatto tutto bene l’Inter avrebbe vinto. Invece, quando c’è una sconfitta, c’è da analizzare qualche errore: non è un errore tecnico, ieri Domenico Berardi ha fatto un eurogol con Henrikh Mkhitaryan che lo marcava strettissimo. Si tratta semmai di non aver sfruttato il turnover, che non è un modo di dire o un alibi o una mania: lo sfrutti se hai la rosa che tutti dicono essere la più forte del campionato. Se metti domenica e mercoledì la stessa formazione a me sembra un pericolo: Inzaghi non deve correre rischi, anche se l’anno scorso il finale di stagione gli ha dato ragione, di avere undici giocatori in forma stanchi e undici freschi ma non in forma».