Sabatini: «Handanovic-Onana, non esiste una ricetta! Quando l’Inter uscirà…»

Sabatini si pronuncia sulla questione portieri in casa Inter. Handanovic-Onana, alternanza continua o decisione netta? Il giornalista risponde alle domande dei tifosi nella trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva. Di seguito le sue parole.

DECISIONE DRASTICA – Sandro Sabatini analizza la situazione dell’Inter tra i pali. Il giornalista, intervenuto a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, afferma: «Io sono d’accordo sul farla, ma non è facile la sostituzione di Samir Handanovic con André Onana (vedi articolo). Un esempio può essere la transizione da Gianluigi Buffon a Wojciech Szczesny. Aiutata dai risultati positivi della Juventus in quel periodo ha vinto. Se, invece, non vinci, le cose sono più problematiche. In ogni caso, è un problema fare una transizione lenta da un portiere all’altro. Io sono per una decisione drastica dell’Inter, senza via di mezzo. Però capisco anche chi sta gestendo la situazione in maniera diplomatica, anche per avere più consensi nello spogliatoio. Non me la sento di condannarlo. Se il miglior portiere gioca la Champions League e il portiere che, invece, stai per salutare gioca in Serie A, credo che sia una bella soluzione per questa prima parte di stagione. Ma, quando l’Inter uscirà dalla Champions, cosa succederà? Sicuramente il problema ci sarà di nuovo. In quel caso, la soluzione potrà essere Handanovic in campionato e Onana in Coppa Italia. Nessuno ha la ricetta perfetta. Ho l’impressione che il futuro sia Onana. Allora si può fare oggi, si può fare domani, ma farlo dopodomani sarà un po’ troppo tardi». Questo il pensiero espresso da Sabatini, a “Microfono Aperto”, sulla questione portieri in casa Inter, dopo aver parlato di Inter-Barcellona (vedi prima parte).