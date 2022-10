Onana titolare in Sassuolo-Inter? Una sensazione. In tre coi crampi – CdS

Onana ha mantenuto la porta inviolata avantieri col Barcellona, la seconda volta su tre in Champions League ossia tante quante Handanovic in Serie A (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport non è escluso che venga confermato in Sassuolo-Inter sabato.

LA SCELTA – André Onana pronto all’esordio in Serie A in Sassuolo-Inter? Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, stavolta ci sta pensando sul serio. Martedì, dopo la vittoria col Barcellona, non ha dato per certo il rientro di Samir Handanovic, così come era avvenuto a seguito del Bayern Monaco (vedi articolo). La sensazione è che il nuovo portiere stia guadagnando crediti, tali da portarlo al definitivo sorpasso nelle gerarchie.

I RECUPERI – Nel frattempo, sempre per Sassuolo-Inter, oltre al “dualismo” Onana-Handanovic Inzaghi ha da valutare alcuni giocatori. Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Federico Dimarco sono tutti usciti per crampi, le loro condizioni non preoccupano. A differenza dell’attacco, dove sarà obbligata la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez (vedi articolo). Possibile comunque che qualcuno dei tre riposi. Si dovrebbero poi rivedere dal 1′ Kristjan Asllani e Robin Gosens.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.