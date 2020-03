Sabatini: “Eriksen, grosso equivoco ma errore Conte! Serie A? Ingiusto…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Sandro Sabatini ha parlato di Christian Eriksen, Antonio Conte, della Serie A e non solo

RINVIO CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE – Queste le parole di Sandro Sabatini sul rinvio di Champions League e Europa League deciso dalla Uefa: «Era inevitabile, l’altra sera ha fatto impressione vedere lo stadio di Liverpool pieno. Anche nella dimensione sportiva abbiamo bisogno di una guida a livello europeo ma alla fine siamo stati noi a darla».

PROSPETTIVE – Sabatini sugli scenari: «Io credo che faranno di tutto per spostare l’Europeo al 2021 e chiudere le stagioni di Champions, Europa League e dei campionati nazionali entro il 30 giugno 2020. Secondo me ce la possono fare. L’Europeo non si può spostare ad agosto 2020 perché in quel periodo ci sono le Olimpiadi di Tokyo».

SERIE A – Sabatini sulla Serie A: «In passato la Coppa del Mondo di sci, anche senza situazioni di emergenza, era già stata assegnata senza giocare qualche gara a causa del maltempo. Nel caso della Serie A eviterei di fare riferimenti al 2006, finché c’è sta speranza di chiudere il campionato andrei avanti anche giocando a giugno. Emettere verdetti con la classifica di adesso saremmo ingiusto».

INTER – Sabatini sull’Inter: «Ha culminato la sua situazione involutiva con la gara contro lo Juventus, nonostante abbia disputato un buon primo tempo. Era da tempo che alcune cose non andavano. Credo ci sia stato un grosso equivoco su Eriksen, per me l’errore è di Conte perché è un giocatore con qualità che non si trovano nel resto della rosa dell’Inter».

UEFA – Sabatini sul comportamento della Uefa: «Non lo capisco. A forza di dire che non dovevamo farci prendere dal panico abbiamo sottovalutato la situazione. Secondo me concedere le porte aperte a Liverpool sfiora la criminalità, resto allibito. E’ stata una follia».